Kjell Johansson

Organist Mika Lidén inledde med att spela Där rosor aldrig dör varefter psalm 249 sjöngs unisont. Komminister Johan Alberius höll griftetal och förrättade överlåtelsen och sedan psalm 251 sjungits unisont läste officianten valda bibelord. Efter begravningsbön och Herrens bön sjöngs psalm 297 unisont och därpå tog de sörjande ett sista farväl under stilla musik. Officianten läste slutbön och välsignelse och som avslutning spelades Time to say goodbye.