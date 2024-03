Kerstin Nilsson

Akten inleddes med att Maria Shake på trumpet spelade On the sunny side of the street av J McHugh/D Fields varpå psalm 249 sjöngs unisont till kantor Madeleine Åverlings ackompanjemang. Officiant Mathias Sånglöf höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Som solosång framförde kantorn Jag ska gå genom tysta skyar av D Andersson/G Johansson och efter förbön och Herrens bön framförde Maria Shake Gotländsk sommarnatt på trumpet. Unisont sjöngs psalm 11 och därpå tog de sörjande ett sista farväl under stilla orgelmusik. Som avslutning på akten i kyrkan spelades What a wonderful world av B Thiele/G D Weiss. Vid graven läste officianten slutbön och lyste frid.