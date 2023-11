Kenny Tennesmed

Akten inleddes med att Have I told you lately that I love you med Kenny Rogers spelades varefter officiant Thommy Nilsson höll minnestal och läste dikter. Tack och farväl med Vikingarna spelades och officianten höll överlämnande med rosceremoni. Efter diktläsning tog anhöriga, släkt och vänner avsked medan Buy me a rose med Kenny Rogers spelades. Officianten uttalade slutord och som avslutning spelades Time to say goodbye med Andrea Bocelli och Sarah Brightman.