Kenneth Nilsson

Akten inleddes med att kantor Kim Eriksen spelade Tears in heaven av E Clapton varefter sångsolist Ingela Lindström framförde I din himmel av S Aldén/P Boström/B Ljunggren. Unisont sjöng de församlade psalm 249. Officiant Elin Sundelin höll griftetal och sedan kantorn spelat Did I tell you av J Williams förrättade officianten överlåtelsen och läste valda bibelord. Unisont sjöngs psalm 248 och efter förbön och Herrens bön framförde sångsolisten Himlen är oskyldigt blå av T Gärdestad/K Gärdestad. Som avslutning på akten i kyrkan spelade kantorn River flows in you av Yiruma. På kyrkogården tog de sörjande ett sista farväl.