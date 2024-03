Karl-Erik Karlsson

Kantor Kerstin Jonsson inledde akten med att spela Vid en liten fiskehamn varefter psalm 249 sjöngs unisont. Officiant Sofia Ekelund Fogelström höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Medan kantorn spelade Invid källan tog de sörjande ett sista farväl och efter förbön sjöng de församlade psalm 875. Officianten läste välsignelsen och En stund på jorden med Laleh spelades. Akten avslutades med att On the turning away av P Floyd spelades.