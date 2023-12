Karl-Erik Karlsson

Kantor Christer Svensson inledde med att spela Let it be av P McCartney/J Lennon varpå Please release me av E Humperdink spelades. Unisont sjöngs psalm 114:1. Officiant Birgitta Åhlin höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Psalmerna 249 och 248 inramade förbön och Herrens bön och därpå tog de sörjande ett sista farväl. Officianten läste slutbön och välsignelse och sedan I'm going home av C A Daughtry spelats avslutades akten med att Bridge over troubled water av P Simon spelades.