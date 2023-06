Kajsa Kennestig

Som inledning på akten spelades Somewhere over the rainbow med E Cassidy varpå kantor Madeleine Åverling som solosång framförde Thank you av R Løvland/B Graham. Unisont sjöng de församlade psalm 249. Officiant Håkan Helleberg höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Efter begravningsbön och Herrens bön sjöngs psalm 702 unisont och som solosång framförde kantorn Vi ska ses igen av A Börjesson. Som avslutning på akten i kyrkan spelade kantorn Våren av E Grieg. Vid graven tog de sörjande ett sista farväl och officianten lyste frid och läste välsignelsen.