Johnny Orthagen

Akten inleddes med att de församlade unisont sjöng Amazing grace varefter Ser du månen där du är ikväll spelades digitalt. Unisont sjöngs psalm 249 till kantor Christer Svenssons ackompanjemang. Officiant Monica Schreiner höll griftetal och i slutet spelades Jamaica Farewell och därpå förrättade officianten överlåtelsen och läste valda bibelord. Unisont sjöngs psalm 300 och efter förbön och Herrens bön tog de sörjande ett sista farväl under stilla jazzmusik. Officianten läste slutbön och välsignelse och unisont sjöngs psalm 172. Digitalt spelades You raise me up och som avslutning spelades lugn jazzmusik.