Jan Johansson

Som inledning sjöng Karin Petersson Himlen är oskyldigt blå till eget pianoackompanjemang varefter officiant Per Gustafsson uttalade samlingsord och ledde ljuständningsceremonin. Karin Petersson sjöng Mälarö kyrka till eget gitarrackompanjemang och sedan officianten läst minnesord spelade och sjöng hon Guldet blev till sand. Medan de sörjande tog ett sista farväl spelades Time to say goodbye med Andrea Bocelli och Sarah Brightman. Officianten uttalade slutord och som avslutning sjöng Karin Petersson Den blomstertid nu kommer till eget pianoackompanjemang.