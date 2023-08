Jan Elfverson

Som inledning på akten spelade Klas Magnusson Air av Bach varpå Elin Wedin höll tal och sångsolist Andréa Bjerén Freidenvall framförde Så skimrande var aldrig havet ett E Taube. Unisont sjöngs psalm 304. Officiant Mildred Fischer höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Sångsolisten framförde Panis Angelicus av C Franck och efter begravningsbön och Herrens bön sjöng de församlade psalm 319. Under stilla musik tog de sörjande ett sista farväl och efter slutbön och välsignelse avslutade kantorn med att spela Time to say goodbye av F Sartori på orgel.