Jacques Sterckx

Akten inleddes med att kantor Martin Johansson spelade Håll mitt hjärta av B Skifs varpå psalm 249 sjöngs unisont. Kören sjöng Dagen är nära av G F Händel varvid Nina Sterckx och Anneli Nothed sjöng The old churchyard. Officiant Jan-Olof Johansson och han höll griftetal över orden i Fil 3-20. Sedan kören framfört Ljuset av M Wiehe tog barn med familjer och vänner ett sista farväl och nedlade blommor medan kantorn spelade Den vackraste visan om kärleken av T Nerman. Efter begravningsbönen sjöng Nina Sterckx Better than a Halleujah av C Hartford/S Hart till Pierre Sterckx gitarrackompanjemang. Unisont sjöngs psalm 297 och som avslutning spelade kantorn Gånglåt från Böta av J Sterckx.