Irene Karlsson

Som samlingsmusik spelades Fields of gold varpå akten inleddes med att solist Hugo Sjögren framförde Ängarna av guld och officiant Heléne Bolling uttalade inledningsord. Sedan Sailing med Rod Stewart spelats läste officianten minnesord och Hugo Sjögren sjöng I den stora sorgens famn. Officiantens avsked följde av att de sörjande tog ett sista farväl under stilla musik och därpå spelades Mamma med Albin Lee Meldau. Officianten uttalade slutord och Time to say goodbye med Andrea Bocelli och Sarah Brightman spelades.