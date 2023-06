Ingvar Nilsson

Kantor Christer Sjögren inledde med att spela Våren av E Grieg varpå psalm 231 sjöngs unisont. Officiant Johan Thelin höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Bridge over troubled water med Simon and Garfunkel spelades och efter begravningsbön och Herrens bön sjöngs psalm 798 unisont. Officianten läste välsignelsen och sedan Call me med Blondie spelats avslutade kantorn med att spela Air av J S Bach. På Madesjö kyrkogård tog de sörjande ett sista farväl.