Ingvar Nilsson

Akten inleddes med att Air av J S Bach spelades varefter officiant Per Fjällén uttalade samlingsord och ledde ljuständningen. Now you belong to heaven med Mari Olsen Onsøinen spelades och efter diktläsning spelades Ave Maria av J S Bach. Officianten höll minnestal och sedan Ännu doftar kärleken med Marie Fredriksson och Elephant song med Ingemar Nordströms spelats läste officianten dikt. Strövtåg i hembygden spelades och under stilla musik tog de sörjande ett sista farväl varpå Ser du månen där du är ikväll med Thomas Stenström spelades. Officianten uttalade slutord och Tears in heaven med Eric Clapton avslutade ceremonin.