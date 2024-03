Ingvar Karlsson

Som inledning spelades Truth is marching in varpå Tamarack pines spelades. Unisont sjöngs psalm 297 till kantor Karin Björkander Peterssons ackompanjemang. Officiant Tommie Andersson höll griftetal och förrättade överlåtelsen. Let your light shine spelades och officianten läste valda bibelord och begravningsbönen. Ain’t no grave can hold my body down spelades och efter Herrens bön sjöngs psalm 289 unisont. Sedan de sörjande tagit ett sista farväl spelades Tack för allt och därpå läste officianten välsignelsen. Som avslutning spelades Zwiefach.