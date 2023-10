Inger Nordenhem

Akten inleddes med att Mandolin concerto in C major rv 425 av A Vivaldi spelades digitalt varefter psalm 297 sjöngs unisont till organist Anders Petterssons ackompanjemang. Officiant Emma Janerheim höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. I can see clearly now med Johnny Nash spelades och efter förbön och Herrens bön sjöngs psalm 730 unisont. Under stilla musik tog de sörjande ett sista farväl och officianten läste slutbön och välsignelse. Som avslutning spelades I say a little prayer med Aretha Franklin.