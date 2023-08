Inger Löwstedt

Akten inleddes med Så skimrande var aldrig havet med S-B Taube spelades varpå sonen Fredrik Wahledow hälsade välkomna och barnbarnet Karin Wahledow sjöng Du är allt. Personliga minnesord följdes och sedan Vem kan segla förutan vind med Anna-Maria Espinosa spelats uttalade Eva Olander minnesord som följdes av diktläsning av Fredrik. En inspelning där dottern Johanna Petersdotter Wahledow framförde Älska mig för den jag är spelades upp och unisont sjöngs I natt jag drömde. Johanna avslutade med diktläsning. Time to say goodbye med Brightham/Bocelli och A whiter shade of pale med London Symphony Orchestra spelades. Enligt Ingers önskan skedde ingen defilering.