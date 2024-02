Inger Karlsson

Akten inleddes att Unchained melody med E Presley spelades via streaming varpå psalm 769 sjöngs unisont. Officiant Sunniva Rettinger höll griftetal och förrättade överlåtelsen. Kantor Madeleine Åverling framförde Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström och sedan officianten läst valda bibelord framförde kantorn Himlen är oskyldigt blå av T Gärdestad. Via streaming spelades Amazing grace med E Presley och efter begravningsbön och Herrens bön sjöng de församlade psalm 271. Efter slutbön och sändningsord avslutades akten i kyrkan med att How great thou art med E Presley streamades. På kyrkogården tog de sörjande ett sista farväl och officianten lyste frid.