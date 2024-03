Inger Bohman

Akten inleddes med att The river med Bruce Springsteen spelades varefter officiant Per Gustafsson uttalade samlingsord och ledde ljuständningsceremonin. Där rosor aldrig dör med Vikingarna spelades och efter minnestal tog de sörjande ett sista farväl. Officianten uttalade slutord och Islands in the stream med Dolly Parton och Kenny Rogers avslutade akten.