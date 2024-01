Ingegärd Karlsson

Akten inleddes med att organist Birger Marmvik på orgel spelade Adagio g-moll av T Albinoni varefter psalm 249 sjöngs unisont. Officiant Håkan Helleberg höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Sångsolist Elin Källman framförde Ser du månen där du är ikväll av T Stenström och efter begravningsbön och Herrens bön sjöngs psalm 297 unisont. De sörjande tog ett sista farväl under stilla musik och som avslutning spelade organisten Time to say goodbye av F Sartori/F Peterson/L Qurantotto.