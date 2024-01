Inge Svensson

Som inledning spelade organist Joel Eriksson Tröstevisa av B Andersson varpå Blott en dag med Freddie Wadling spelades digitalt. Officiant Christer Munther höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Digitalt spelades Always on my mind med Willie Nelson och efter begravningsbön, Herrens bön och välsignelse sjöngs psalm 297 unisont. Medan organisten spelade Time to say goodbye tog de sörjande ett sista farväl och som avslutning spelades Amazing grace med Ingmar Nordström.