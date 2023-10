IngaLill Persson

Som inledning spelade kantor Solweig Hjalmarsson Bergh The sound of silence varpå hon som solosång framförde Håll mitt hjärta. Unisont sjöngs psalm 249. Officiant Stefan Sundelin höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Under stilla musik tog de sörjande ett sista farväl och sedan Imagine spelats följde förbön och Herrens bön. Gemensamt sjöngs psalm 297 och officianten läste slutbön och välsignelse. Kantorn sjöng Gabriellas sång och som avslutning spelade kantorn Tröstevisa och officianten uttalade sändningsord.