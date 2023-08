Hjördis Lund

Akten inleddes med att kantor Gunnel Ekblom spelade Adagio av T Albinoni. Officiant Eva Solid hälsade välkommen varefter Tro med M Fredriksson spelades digital. Unisont sjöngs psalm 304 varefter officianten höll griftetal, bad överlåtelsen och läste valda bibelord. Over the rainbow med E Cassidy spelades och efter Herrens bön sjöngs psalm 190 unisont. De sörjande tog ett sista avsked under stilla musik. Vi möts igen av M Mac/A Nero spelades och som avslutning spelade kantorn Amazing grace på orgel.