Hjördis Lund

Gudstjänsten inleddes med att kantor Gunnel Ekblom spelade Adagio av Tomaso Albinoni. Officiant Eva Solid hälsade välkommen varefter Marie Fredrikssons sång Tro spelades digitalt. Unisont sjöngs psalm 304 varpå officianten höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Over the rainbow med Eva Cassidy spelades och efter Herrens bön sjöng psalm 190 unisont. Avskedet togs under stilla orgelmusik varpå Vi möts igen med Moonica Mac och Arvid Nero spelades. Som avslutning spelade kantorn på orgel Amazing grace.