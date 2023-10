Hartwig Ruge

Akten inleddes med att He is my everything med Elvis Presley spelades varefter de församlade sjöng psalm 944 till kantor Therese Olsson Ströms ackompanjemang. Officiant Linda Muhr Sandahl höll griftetal med utgång från orden i Matt 28:20, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. My way med Frank Sinatra spelades och efter begravningsbön och Herrens bön sjöngs psalm 172 unisont. Officianten läste välsignelsen och som avslutning på akten i kapellet spelades Words med Skylar Grey. Vid graven tog makan och barnen med familjer ett sista farväl och nedlade blommor.