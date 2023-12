Harald Jonsson

Akten inleddes med att kantor Björn Alexandersson spelade Tröstevisa av B Andersson varpå psalm 2976 sjöngs unisont. Som solosång framförde kantorn Pärleporten. Officiant Owe Sigonsson höll griftetal, förrättade överlåtelse och läste valda bibelord. Unisont sjöngs psalm 249 och därpå tog familj, släkt och vänner ett sista farväl under stilla musik. Efter förbön och Herrens bön sjöngs psalm 190 unisont och som solosång framförde kantorn Time to say goodbye av Satori/Quarantotto. Som avslutning på akten spelade kantorn Gammal fäbodpsalm av O Lindberg.