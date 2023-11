Hans Woksepp

Akten inleddes med att kantor Elionor Petersson på orgel spelade You raise me up varefter Million yeras ago med Adele spelades via Musikbanken. Unisont sjöngs psalm 249. Officiant Staffan Holmquist höll griftetal och förrättade överlåtelsen. Psalm 256 sjöngs unisont och efter begravningsbönen tog anhöriga, släkt och vänner avsked under stilla musik. Officianten läste slutbön och välsignelse och sedan psalm 297 sjungits unisont avslutade kantorn med att spela Amazing grace på orgel.