Håkan Therner

Akten inleddes med att kantor Burkhard Flögel spelade Time to say goodbye av F Sartori/L Quarantotto varefter psalm 199 sjöngs unisont. Officiant Elin Sundelin höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Psalmerna 235 och 768 omramade begravningsbönen. De sörjande tog ett sista farväl till tonerna av I am sailing och som avslutning spelade kantorn Bridge over troubled water av P Simon/A Garfunkel.