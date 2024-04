Håkan Ackesjö

Akten inleddes med att Air av J S Bach med Ross Pople spelades varpå officiant Anneli Schnell hälsade välkomna, läste dikt och ledde ljusceremonin. Bridge over troubled water spelades instrumentalt med J J Heller och efter första delen av minnestalet spelades My way instrumentalt med Zantalino. Minnestalet fortsatte och sedan Ave Maria spelats instrumentalt med Lorenzo de Luca följde diktläsning och därpå tog de sörjande ett sista farväl. Instrumentala versioner av Amazing grace med Johan Stengård och Annas visa med Orsa spelmän spelades. Officianten uttalade slutord och Time to say goodbye spelades instrumentalt med David Abel.