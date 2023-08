Gunvor Karlsson

Akten inleddes med att kantor Klas Magnusson på orgel spelade Håll mitt hjärta varpå psalm 231 sjöngs unisont. Officiant Elisabet Falk Nilsson höll griftetal och förrättade överlåtelsen. Tröstevisa spelades av kantorn varefter psalm 200 sjöngs unisont. De sörjande tog ett sista farväl under tonerna Time to say goodbye spelad av kantorn på orgel. Som avslutning spelade kantorn Air av J S. Bach på orgel.