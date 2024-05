Gunvor Askebring

Kantor Andreas Welinder inledde med att spela Time to say goodbye på piano varefter Där rosor aldrig dör med Christer Sjögren spelades. Unisont sjöngs psalm 190. Officiant Henrik Jonsson höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Efter förbön och Herrens bön spelades De sista ljuva åren med Christina Lindberg och Lasse Stefanz och därpå tog de sörjande ett sista farväl medan kantorn spelade För kärlekens skull på piano. Officianten läste slutbön och välsignelse och unisont sjöngs psalm 297. Som avslutning spelade kantorn Time to say goodbye på piano.