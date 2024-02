Gunvor Andersson

Akten inleddes med att kantor Per-Ola Svensson spelade Jag ska gå genom tysta skyar av G Johansson/D Andersson varefter psalm 256 sjöngs unisont. Officiant Annette Öderwall höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. De sörjande tog ett sista farväl under stilla musik och efter begravningsbön och Herrens bön sjöngs psalm 11 unisont. Som avslutning spelades It started with a love affair med Jerry Williams.