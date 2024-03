Gunnar Trägårdh

Akten inleddes med att kantor Marianne Eriksson på orgel spelade Tröstevisa av B Andersson varefter psalm 289 sjöngs unisont. Officiant Ove Carlsson höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Psalmerna 304 och 297 omramade begravningsbönen och Herrens bön. De sörjande tog ett sista farväl under stilla musik och som avslutning spelades The house of the rising sun med The Animals.