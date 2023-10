Gun Petersson

Som samlingsmusik spelades Det vackraste med Johan Stengård och som inledning spelades Over the rainbow med Johan Stengård. Officiant Mikael Eidert hälsade välkomna, läste dikt och ledde ljuständningen. Sedan Jag känner dig nu med Sonja Aldén spelats höll officianten minnestal och efter Love me tender med Elvis Presley spelats följde diktläsning och officianten uttalade slutord. Akten i Skogsvilan avslutades med att Strövtåg i hembygden med Mando Diao spelades. Vid graven tog de sörjande ett sista farväl.