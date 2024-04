Gun Hjortryd

Akten inleddes med att För kärlekens skull med Ted Gärdestad spelades varefter sångsolist Linda Andersson framförde Life goes on av E Sheran till gitarrackompanjemang av Albin Hjortryd. Unisont sjöng de församlade psalm 197. Officiant Emma Janerheim höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Solisten sjöng Hallelujah av L Cohen till Albin Hjortryds gitarrspel och efter begravningsbön och Herrens bön tog de de sörjande ett sista farväl till tonerna av Top Gun. Sångsolisten framförde tillsammans med organist Anders Pettersson In the arms of an angel av S McLachlan och som avslutning spelade organisten River flows in you av Yiruma på flygel.