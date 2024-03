Gun-Britt Stening

Som inledning på akten spelade kantor Per-Ola Svensson As you are av N Lindberg på orgel varpå sångsolist Matilda Stening framförde Håll mitt hjärta. Unisont sjöngs psalm 256. Komminister Annette Öderwall höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Under stilla musik tog de sörjande ett sista farväl och efter begravningsbön och Herrens bön sjöngs psalm 774 unisont. Officianten läste slutbön och välsignelse och sedan sångsolisten framfört Gabriellas sång avslutades akten med att kantorn på orgel spelade Lars av B Egerbladh.