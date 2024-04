Gun-Britt Holmström

Akten inleddes med att organist Joel Eriksson på orgel spelade Simply the best av T Turner varefter sångsolist Matilda Nyberg framförde Lova att du aldrig glömmer bort mig av Gyllene Tider. Unisont sjöng de församlade psalm 199. Officiant Christer Munther höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Sångsolisten framförde En stund på jorden av Laleh. Psalmerna 249 och 297 inramade begravningsbön och Herrens bön och därpå tog de sörjande ett sista farväl. Solisten sjöng Ett sista glas av M Bryant och som avslutning spelade organisten Simply the best.