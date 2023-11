Gun Ärleskog

Akten inleddes med att kantor Per-Ola Svensson spelade Imagine av J Lennon varefter sångsolist Agnes Lannemyr North framförde Ser du månen där du är av T Stenström. Unisont sjöng de församlade psalm 256. Officiant Annette Öderwall höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. De sörjande tog ett sista farväl till tonerna av För kärlekens skull och sångsolisten framförde En stund på jorden av L Pourkarim. Efter begravningsbön och Herrens bön sjöngs psalm 730 unisont och som avslutning spelade kantorn Let it be av J Lennon/P McCartney.