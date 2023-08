Gun Almersson

Akten inleddes med att Kantor Therese Olsson Ström med att till eget pianoackompanjemang sjunga Där rosor aldrig dör och på orgel spela Bridge over troubled water av P Simon. Officiant Johan Engvall höll griftetal som utgick från 1 Kor. 13:12-13, läste valda bibelord och dikten Livsbåten av Pär Lagerkvist. Tears in heaven med E Clapton och Den röda trådens slut med O Magnusson spelades. Unisont sjöngs psalmerna 249 och 202 varpå urnan bars ut av barnbarnet Camilla under klockringning. Barnbarnet Fredrik sänkte ner urnan i graven och avskedstagande sjöngs psalm 297 unisont.