Gudrun Johansson

Akten inleddes med att kantor Aili Andersson spelade Fields of gold av Sting varvid Therese Olsson-Ström som solosång framförde För kärlekens skull av T Gärdestad. Unisont sjöng de församlade psalm 199. Officiant Petronella Larsdotter höll griftetal över orden i Ps 103:15-17. Sångsolisten sjöng The rose av B Midler och efter begravningsbönen framförde hon Bridge over troubled water av P Simon. Unisont sjöng de församlade psalm 289. Medan kantorn spelade En stund på jorden av Laleh bars kistan till graven där barn med familjer, övrig släkt och vänner tog avsked.