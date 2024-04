Göran Jidefur

Kyrkomusiker Annika Rydberg inledde med att spela Koppången av P-E Moraeus på orgel varefter Strövtåg i hembygden med Mando Diao spelades via streamingtjänst. Unisont sjöngs psalm 249. Komminister Johan Kårlin höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Psalmerna 11:1,2,6 och 297 inramade begravningsbön och Herrens bön. Under stilla orgelmusik tog de sörjande ett sista farväl och officianten läste slutbön och välsignelse. Du är för alltid en del utav mig med Lars Berghagen spelades via streaming och som avslutning spelade Annika Rydberg Tröstevisa av B Andersson på orgel.