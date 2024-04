Göran Fahlberg

Akten inleddes med att Our love med Bee Gees spelades varefter sångsolist Peter Hausenkamp framförde Your song. Unisont sjöng de församlade psalm 256 till kantor Per-Ola Svenssons ackompanjemang. Komminister Annette Öderwall höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Victor Fahlberg läste en dikt och unisont sjöngs psalm 249. De sörjande tog ett sista farväl och Immortality med Bee Gees och Celine Dion spelades. Efter förbön och Herrens bön sjöngs psalm 798 och sedan officianten lyst frid och läst välsignelsen sjöng sångsolisten Jag och min far. Som avslutning spelades Bridge over troubled water.