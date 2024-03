Göran Engström

Som inledning spelades Nothing else matters med Metallica varpå officiant Anneli Schnell uttalade inledningsord, ledde ljuständning och läste en dikt. Gimme all your lovin’ med ZZ Top spelades och efter minnestal spelades Sound of silence med Disturbed. Efter offentligt avsked och diktläsning tog familj, släkt och vänner ett sista farväl till tonerna av Tröstevisa av B Andersson. How do I say goodbye med Dean Lewis spelades och efter diktläsning och avslutningsord spelades The show must go on med Queen.