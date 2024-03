Göran Alexander

Organist Ida Fahl inledde med att spela Tröstevisa av B Andersson varefter psalm 249 sjöngs unisont. Officiant Anders Johansson höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Håll mitt hjärta av B Skifs spelades och efter förbön och Herrens bön sjöngs psalm 190 unisont. Under stilla musik tog de sörjande ett sista farväl och officianten läste slutbön och välsignelse. Som avslutning spelades It always will be av W Nelson och officianten uttalade sändningsord.