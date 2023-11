Gertie Jönsson

Som inledning spelade kantor Joel Holmquist Air av J S Bach varpå Time to say goodbye med A Bocelli spelades. Unisont sjöngs psalm 201:1,4,5. Officiant Kristina Strandklo höll griftetal, läste psalm 256, förrättade överlåtelsen och läste ur 1 Joh och Joh 3. Psalmerna 304 och 249 inramade begravningsbön och Herrens bön och därpå tog de sörjande ett sista farväl. Officianten läste slutbön och välsignelse och som avslutning spelades Athena med Melina via Musikbanken.