Gert Hansson

Akten inleddes med att kantor Marianne Hedin spelade Amazing grace och Som en bro över mörka vatten av P Simon varefter psalm 200 sjöngs unisont. Officiant Anders Johansson höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Time to say goodbye av F Sartori spelades och efter Herrens bön sjöngs psalm 297 unisont. De sörjande tog ett sitta farväl under stilla musik. Stad i ljus av P Bäckman spelades och som avslutning på akten spelades Tears in Heaven av E Clapton/ W Jennings.