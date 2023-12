Gerd Grahn

Akten inleddes med att Peter Lilja på piano spelade Tröstevisa av B Andersson varefter Ser du månen med Tomas Stenström spelades. Unisont sjöngs psalm 249. Officiant Eva Milesson höll minnestal och sedan Mamma med Albin Lee Meldau spelats uttalades ytterligare minnesord. Drömmen om Elin med Tommy Körberg spelades och till tonerna av Där rosor aldrig dör tog de sörjande ett sista farväl. Always on my mind med Elvis Presley spelades och efter officiantens slutord spelades Did I tell you med Jerry Williams.