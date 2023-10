Ewa-Maria de Pietro

Organist Joel Eriksson inledde med att spela huvudtemat från filmen Luca på piano varpå Time to say goodbye med Andrea Bocelli och Sarah Brightman spelades. Unisont sjöngs psalm 199. Officiant Christer Munther höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Islands in the stream med Kenny Rogers och Dolly Parton spelades och efter begravningsbön och Herrens bön sjöngs psalm 200 unisont. Till tonerna av Blott en dag med Carola tog de sörjande ett sista farväl och sedan officianten uttalat slutord avslutades akten med att Volare med Gipsy Kings och A gentle sunlight med James Quinn spelades.