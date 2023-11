Evert Furbring

Som inledning spelade kantor Andreas Welinder Always on my mind varpå psalm 248 sjöngs unisont. Komminister Gio Johannesson höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Heaven's lucky to have you spelades och efter begravningsbön och Herrens bön tog de sörjande ett sista farväl till tonerna av stilla musik. Officianten läste slutbön och välsignelse och unisont sjöngs psalm 297. Akten avslutades med att How great thou art spelades.