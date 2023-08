Erna Johansson

Akten inleddes med att Stad i ljus av T Körberg spelades digitalt, varefter psalm 249 sjöngs unisont. Officiant Marie Ivarsson höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Därefter sjöngs psalm 248 unisont varpå de sörjande fick ta ett sista farväl under orgelmusik som spelades av organist Birger Marmvik. Håll mitt hjärta med B Skifs spelades digitalt och efter begravningsbönen och Herrens bön sjöngs psalm 297 sjöngs unisont. Som avslut spelades The Prayer med M and S Shaw och Fait accompli med T Körberg digitalt. När de sörjande lämnade kapellet spelades Res mig uppför floden med L Berghagen.